Para quem busca perder peso e queimar gordura, uma ideia interessante é somar a rotina com alimentos termogênicos. Com esses alimentos o corpo lhe ajuda a queimar as calorias que ingeriu.

O que são alimentos termogênicos?

Todo alimento que você come passa por um processo chamado digestão, onde o organismo se encarrega de absorver os nutrientes que entram e eliminar tudo aquilo que não for útil para o funcionamento do corpo. Apenas esse trabalho faz com que calorias sejam consumidas, afinal existem movimentos que precisam de energia.

Alguns tipos de alimentos exigem do corpo um maior gasto calórico que outros, assim, as pessoas que buscam perder peso devem optar pelos primeiros. Eles são conhecidos como termogênicos, pois aumentam a temperatura do seu corpo e faz com que o organismo trabalhe mais para fazer a digestão.

Eles funcionam de forma a colocar o corpo em ação gerando calor interno, o que por consequência faz com que o metabolismo acelere no processo de digestão, logo se queima mais calorias. Mesmo nesse processo, é possível fazer com se perca peso, por isso, é importante escolher os alimentos com os quais faz a sua dieta.

Estima-se que ao inserir alimentos termogênicos na alimentação o corpo passa a gastar 10% mais calorias, uma vez que gasta mais energia no processos digestórios.

Essa é uma maneira natural e saudável pela qual é possível queimar mais calorias e emagrecer.

Quais alimentos termogênicos consumir

A lista de alimentos considerados termogênicos é muita extensa, porém os principais se encontram pontuados a seguir.

Pimenta-caiena

Dentre uma grande quantidade de substâncias, a pimenta-caiena se destaca por ser rica em capsaicina. Ela é responsável por sabor do alimento, mas também ajuda no metabolismo de gordura pelo organismo.

Por ser picante ele aumenta o calor do corpo de forma a acelerar o metabolismo.

Pimenta preta

A pimenta preta possui em sua composição a piperina que atua bloqueando nova células de gordura que possa aparecer no organismo. Ela também aumenta a temperatura do corpo e auxilia no aumento da queima de gordura.

Gengibre

O gengibre também é um dos mais conhecidos alimentos termogênicos e merece a fama. Além de ser um excelente anti-inflamatório natural, ele aumenta a temperatura do corpo quando ingerido e promove a queima de gordura.

Ele também atua na redução dos gases e elimina um possível inchaço do corpo. O gengibre ajuda a controlar o apetite colaborando com a sensação de saciedade.

Canela

A canela além de ser um excelente tempero é um grande amigo no combate a balança. Também é muito interessante para quem tem diabetes, pois ajuda a manter os níveis normais de insulina no organismo.

Como os outros, ela aumenta a temperatura corporal facilitando a termogênese e a queima de gordura. A canela também colabora para reduzir o colesterol ruim no sangue.

Chá verde

O chá verde foi descoberto como emagrecedor a pouco tempo, antes era usado com outros intuitos. Ele possui uma grande quantidade de antioxidantes que aumenta a quantidade de energia que o corpo precisa usar e, portanto, auxilia na perda de peso.